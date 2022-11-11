Мнения россиян о квалифиции ИТ-специалистов разделились

58% россиян поддерживают финансовые и нефинансовые льготы для работников ИТ-компаний. Мнения россиян о возможном дефиците квалифицированных ИТ-специалистов разделились. При этом три четверти уверены, что у России получится заместить иностранные ИТ-технологии, ставшие недоступными из-за санкций. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022.

50% опрошенных считают качество российских ИТ-специалистов высоким. По мнению 36%, качество таких специалистов среднее, 7% назвали его низким, еще 7% - затруднились с ответом.

39% респондентов уверены в том, что Россия избежит нехватки качественных ИТ-специалистов (8% твердо уверены в этом, 31% считают, что дефицита кадров скорее не будет). При этом 34% допускают дефицит кадров в ИТ-сфере в ближайшее время (27% считают, что он скорее будет, 7% твердо уверены в этом). Еще 4% полагают, что дефицит квалифицированных «айтишников» уже есть. 22% затруднились дать ответ на этот вопрос.

58% поддерживают отсрочку от армии и льготную ипотеку для ИТ-специалистов (40% относятся к этим льготам скорее положительно, 18% однозначно положительно). Наивысший уровень поддержки льгот для работников ИТ-компаний в Москве и Московской области (71%), наиболее низкий в Сибири (48%) и на Северном Кавказе (50%). Не поддерживают такие льготы 15% опрошенных (из них 12% относятся скорее отрицательно, 3% однозначно отрицательно). Наибольшая доля противников льгот для ИТ-специалистов в Сибири (20%), самая низкая - в Московском регионе и на Урале (по 11%). 28% затруднились с ответом на этот вопрос.

60% уверены, что Россия сможет решить проблемы с ИТ-технологиями, возникшие из-за иностранных санкций, с помощью отечественных разработок. Еще 15% полагают, что в этом нам поможет параллельный импорт. 10% не верят в возможность замещения ставших недоступными иностранных цифровых технологий. 15% затруднились ответить.

9% опрошенных считают, что Россия уже заместила утраченные из-за внешних ограничений ИТ-технологии. Более трети респондентов (36%) полагают, что Россия сможет заместить утраченные цифровые технологии за год-два. 31% отводит на это три-пять лет, 18% - более пяти лет. Лишь 5% ответили, что России не удастся заместить утраченные из-за санкций ИТ-технологии никогда.

*Опрос проводился 27 октября – 07 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.