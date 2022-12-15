Писатель из Карелии стала победителем литературного конкурса

Издательство «Белая ворона» подвело итоги литературного конкурса, победителем стала журналист и писатель из Карелии Илона Румянцева, пишущая под псевдонимом Маръа Малми.

«На моем зеленом лице все написано» (Маръа Малми) единодушно выбрана жюри как лучшая рукопись III сезона. «Аул» (Асия Арсланова) — выбор победительницы прошлого сезона Марии Шелухиной. «Сила черного мухомора» (Ольга Василькова) и «Сокровища» (Евгения Овчинникова) победили в нашей новой вороньей номинации «Серебряное перо».

Илона Румянцева много лет живет в Финляндии, пишет рассказы и повести для детей. Большой популярностью пользуются ее книги «Все будет как сосны» и «Несусветные из Кайвокселы».

«Тексты, пришедшие в этом сезоне, были очень разные, как и мир людей, их создавших: кто-то показал мир глазами хомяка, а кто-то решил заглянуть в сложный фэнтезийный мир космических катаклизмов. Читая рукописи, мы прежде всего искали те, в которых есть живое начало, искра»,

- отмечает издательство.

Также оно сообщает, что в следующем году предложит иллюстраторам попробовать свои силы в создании обложек для книг-победителей.

«Белая ворона» издает книги для детей, подростков и родителей с 2013 года. Выпускает произведения современных уже признанных авторов из Скандинавии, Западной Европы и Северной Америки. Работает с писателями из России. // Фото Илоны Румянцевой