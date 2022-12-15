Человека на должность мирового судьи ищут в Петрозаводске

Квалификационная коллегия судей Карелии объявила о появлении вакантной должности. Информация об этом размещена на сайте Петрозаводского городского суда.

Так, в республике ищут человека, который займет дожность мирового судьи судебного участка №10 Петрозаводска.

Документы от претендентов принимаются с понедельника по четверг с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, Управление Судебного департамента в РК, шестой этаж, кабинет 7, аппарат Квалификационной коллегии судей РК.

Заявления от кандидатов будут принимать до 24 января. Справки по телефону: (8142) 790-287. // Фото: unsplash.com