В Петрозаводске завершают установку новогодних елей

Во всех районах Петрозаводска завершается установка новогодних хвойных красавиц – искусственных и натуральных. До конца недели подрядчик должен их украсить, сообщили в пресс-службе мэрии.

Самая высока – 18-метровая ель – установлена на площади Кирова. Она уже оформлена. В других районах города ели также смонтировали на привычных местах. Осталось нанести последние штрихи – украсить гирляндами и шарами.

Кроме того, до 20 декабря энергокомпания завершит монтаж более 600 разноцветных консолей на опорах уличного освещения. Закончат и установку около полусотни декоративных фигур в форме оленей, шаров, деревьев, арок, фонтанов. Они будут подключены к электросетям, поэтому зажигаться и гаснуть станут вместе с уличными фонарями. Кроме того, в разных точках Петрозаводска продолжают размещать снеговиков, созданных с помощью специальной формы. // Фото: petrozavodsk-mo.ru.