Пикантный вопрос о трудоустройстве женщин затронули активисты Карелии

Большой общественный резонанс ровно двадцать лет назад вызвала информация о том, что в недрах Госдумы готовится законопроект о легализации проституции. Центр гендерных исследований призвал выступить против этого закона и объявил о сборе подписей. Журналисты телеканала «Ника Плюс» решили выяснить, насколько остро стоит проблема в Петрозаводске. Позвонили по одному из телефонов, которые в большом количестве публиковались в газетах:

-Мне бы девушку заказать. Я правильно обратился?

-Да. Вам постарше, помладше?

-Помладше – это как?

-От 18 до 30 у нас.

-Хороши ли девушки?

-Симпатичные, да. Вам понравятся.

-А стоит сколько?

-400 рублей на вашей территории. За часик.

Львиная доля этой суммы шла сутенеру. Бизнес этот всегда был выгодным. Как отметила председатель Центра гендерных исследований Лариса Бойченко, сутенерам в случае принятия закона о легализации проституции будет выступать государство.

«Столько проблем накануне Президентских выборов в стране, - пошутила Лариса Бойченко. – Мне кажется, что правильнее было бы рассматривать вопрос о трудоустройстве женщин. Чтобы не было возможности, не было нужды выходить на панель».

Россия – не первая страна, которая пыталась решить эту проблему. Студентка истфака ПетрГУ Татьяна Яровая три года изучала историю шведского феминизма. Она утверждала, что проституцию шведы карают сурово: «Они приняли закон, согласно которому торговля сексом запрещается. И прежде всего наказывается сутенер. Наказание около шести месяцев плюс штраф». Тем не менее, никто не брался утверждать, что таким образом в Швеции сумели искоренить проституцию. «Это миф, в том числе раздутый журналистами, что, якобы, если мы легализуем публичные дома, то мы решим проблемы венерических заболеваний, проблемы, связанные с моральностью. И так далее. Это все миф на самом деле. Другие страны пытались это сделать, и им все равно не удалось решить проблему. Хотя каждая страна подходит к этому по-разному», - заметила Бойченко.

Легализация проституции у наших политиков ассоциировалась напрямую с публичными домами. Журналисты вновь позвонили по газетному номеру, но теперь чтобы не снять девушку, а чтобы устроиться на работу:

-Что такое бесплатное проживание и доброжелательный коллектив?

-Бесплатное проживание?!

-У вас указано в объявлении.

-Это имеется в виду – мы на квартире сейчас живем. В деревяшке двухэтажной.

-И сколько там человек?

-Вместе с диспетчером нас сейчас… Две девушки живут, и еще две девушки приходят.

-То есть этого своего рода публичный дом.

-Это не публичный дом! Это квартира. Не путайте.

-А! То есть оттуда вызывают. А вы там просто живете?

-Ну бывают, и здесь у нас апартаменты тоже используют. Если клиент захочет на апартаменты к нам. Кого выберет – та остается в комнате. Остальные – на кухню идут.

Оказывается, для того, чтобы девушки работали легально, совсем необязательно принимать закон. Достаточно просто повесить вывеску на так называемых апартаментах в деревянном доме. И объявления о предоставлении таких услуг давно публиковались в прессе. В газете, которую бесплатно раскладывали по ящикам, обнаружилось 28 таких объявлений. То есть пока политики рассуждали и спорили – нужно ли легализовать проституцию, она расцветала пышным цветом. Поскольку в сюжете есть моменты, которые могут быть расценены как запрещенный контент, опубликовать видео целиком мы не можем. Запись с выпуском 20-летней давности можно отыскать в Интернете.

Не только в публичных домах, но и обычных – в жилых – проблем хватало. На улице Красноармейской,18 в доме появилась трещина. Официальные лица уверяли, что трещина старая, и никак не связана со строительством, которое велось в подвале дома. Однако жильцы утверждали обратное.

Треснувший дом осматривала комиссия: представители ЖЭУ и городской администрации. По результатам осмотра был составлен акт, из которого следовало, что трещина на доме появилась давно и никакого отношения к строительству в подвале не имеет. «Трещины имеют более ранний характер, чем начало производства работ. Проходят они вертикально со второго по пятый этаж. И в местах температурного шва. То есть они не связаны с производством работ. И не угрожают несущей способности здания», - объяснил Вячеслав Чиненов, начальник отдела архитектурного управления мэрии.

На первом этаже здания и сейчас, и тогда располагалась Художественная школа. Ее директор и жильцы дома утверждали, что трещина появилась именно после того, как бульдозер вырыл яму на месте будущего входа в подвал. «Трещина появилась неделю назад! – говорили жильцы. – Как только начали долбить цемент. Появилась трещина сразу!»

У членов комиссии, которые обследовали дом, к строителям претензий не было: «Работы ведутся в соответствии с проектом, разработанным и согласованным в установленном порядке. Организация имеет лицензию на эти виды работ». По словам жильцов, им давно известно, что в доме 18 по улице Красноармейской вообще лучше не производить никаких строительных работ.

«Везде есть горячая вода, а у нас нет горячей воды. Всем провели, нам нет. И мы спрашивали – почему наш дом обошли? Нам сказали, что дом стоит трясине, что нельзя его трогать. Что если мы будем подкапывать дом, то он может просто рухнуть», - рассказала молодая женщина, жившая в доме. Представители администрации заявили, что заделать трещину можно только во время капитального ремонта. Ответить на вопрос, насколько велик шанс, что этот ремонт произойдет в обозримом будущем, Вячеслав Чиненов затруднился.

Таким было 15 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.