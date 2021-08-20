Пианист Павел Андреев даст концерт на воде в Рускеале

Звуки рояля вновь разнесутся по Мраморному каньону Рускеалы. Петербургский композитор и пианист Павел Андреев 4 сентября исполнит свои произведения в компании солистов и артистов Мариинского театра. Программа называется «Рояль в каньоне. Синергия» (0+), сообщает управление по туризму Карелии.

Музыканты и рояль расположатся на понтоне посреди изумрудной глади каньона. Особую атмосферу концерту придаст художественная подсветка. Концерт начнется в 21:00.

Пианист Павел Андреев хорошо знаком жителям Карелии — помимо неоднократного исполнения музыки на воде, он играл на рояле на горе и не гнушался свалки. (фото источника)