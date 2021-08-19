Новый сборник стихов и переводов вышел у журналистки Карелии

Новый сборник переводов и стихов вышел у известной поэтессы и радиожурналиста Карелии Светланы Бердовой. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в минувшем году книга стала одним из победителей карельского конкурса рукописей.

Сборник выпустило издательство «Периодика», он называется «По зову сокровенному…».

Автор книга - Светлана Бердова, которую в Карелии хорошо знают как ведущую программ на республиканском радио и диктора.

Кроме того, Светлана поэт, она входит в Союз российских писателей. Стихи Бердовой переведены на вепсский и французский языки.

«Это настоящий лирик. Банально говорить о том, что у нее свой голос. Сверхсвой!», - сказал о Светлане ее коллега Юрий Линник.

Книга вышла в свет при поддержке Министерства национальной и региональной политики Карелии. // Фото: правительство Карелии