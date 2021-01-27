ПФР назвал количество пенсионеров в Карелии

Республиканское отделение ПФР перечислило пожилым жителям Карелии в прошлом году 55,5 миллиардов рублей. По данным на 1 января нового года, в Карелии пенсию получают 236 557 человек.

За 2020 год было назначено 8764 новых пенсий, что почти на тысячу меньше, чем за 2019 год. Большинство пенсионеров республики – 86% - выходит на пенсию досрочно, в основном благодаря северному стажу. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам работы ПФР за прошлый год, рассказала управляющий ОПФР по РК Юлия Ермакова.

С 1 января страховые пенсии были проиндексированы на 6,3%. Средний размер страховой пенсии после индексации составил 19906,6 руб., средний размер пенсии у неработающих пенсионеров – 20 973 рубля. (фото vgoroden.ru)