Налоговая служба начинает бороться с серым общепитом

Налоговики России приступили к реализации программы «Общественное питание», основной целью которой является полная "легализация" финансовой работы предприятий общепита, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы.

Целью проекта является побуждение повсеместного применения представителями отрасли общественного питания в установленных законом случаях ККТ, увеличение выручки, фиксируемой с применением ККТ, и как следствие повышение роста доходов бюджета за счет сокращения теневого оборота рынка общепита и создания равных, конкурентных условий ведения бизнеса.

– говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что особенности оказания услуг в указанной сфере и сложившаяся привычки потребителей допустили формирование обычая осуществления расчетов без применения кассовых аппаратов.

При этом, с 1 июля 2020 года все налогоплательщики, осуществляющие деятельность по оказанию услуг общественного питания, обязаны иметь ККТ и применять её в обязательном порядке, за исключением случаев обеспечения питанием обучающихся и работников образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, во время учебных занятий.

Налоговики напоминают посетителям кафе и ресторанов, что с помощью мобильного приложения «Проверка чека ФНС России» в один клик можно отправить жалобу в налоговые органы, если им не выдали чек или в чеке указана не та сумма. Такие нарушители тоже могут попасть в план проверок.

Фото с сайта g.zbp.ru