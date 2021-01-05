ПФР напомнил, кому в Карелии нужно писать заявление на выплату детям

Пенсионный фонд РФ по Карелии напомнил, кому нужно писать заявление на новогоднюю выплату. Ранее президент подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до семи лет включительно.

Подавать заявление нужно в нескольких ситуациях:

-) во-первых, если ребенок родился после 1 июля 2020 года;

-) во-вторых, если семья ранее в 2020 году не получала выплаты детям до 3 лет или от 3 до 16 лет;

-) в-третьих, если у получателя выплаты изменилась фамилия.

Выплату перечисляют на тот же счет, что и ранее. Если счет закрыт, то необходимо подать заявление на изменение реквизитов счета.



Подать заявление можно через портал госуслуг. Если такой возможности нет, то в клиентской службе ПФР. Опекунам и усыновителям нужно обратиться в клиентскую службу ПФР с документами.

«Срок на обработку заявления и перечисление выплаты – 8 рабочих дней со дня поступления заявления в Пенсионный фонд», - пояснили в ПФР.

По данным отделения ПФР по Карелии, выплату получили почти 54 тысяч детей. (фото vdvsn.ru)