Больницы Карелии пополнились новыми пациентами с пневмонией

За сутки больницы Карелии пополнились новыми пациентами с воспалением легких.

По сообщению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие 24 часа были госпитализированы 19 человек с внебольничной пневмонией. За этот период времени новых летальных исходов в республике не зафиксировано. Всем пациентам с пневмонией проводят исследование на COVID-19.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией всего были госпитализированы 3811 пациентов, 104 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). (фото khabar.kz)