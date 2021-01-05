05 января 2021, 09:54
Больницы Карелии пополнились новыми пациентами с пневмонией
С 1 апреля воспалением легких заболели почти четыре тысячи человек
За сутки больницы Карелии пополнились новыми пациентами с воспалением легких.
По сообщению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие 24 часа были госпитализированы 19 человек с внебольничной пневмонией. За этот период времени новых летальных исходов в республике не зафиксировано. Всем пациентам с пневмонией проводят исследование на COVID-19.
С 1 апреля с внебольничной пневмонией всего были госпитализированы 3811 пациентов, 104 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). (фото khabar.kz)