Певица МакSим госпитализирована, она больше не выйдет на сцену

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, попала в больницу в тяжелом состоянии, сообщает ТВ Звезда. Молодую женщину мучают сильные боли.

Накануне, 1 февраля, генеральный менеджер певицы Маргарита Соколова в Instagram заявила, что МакSим уходит со сцены.

«В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня. Мы приносим всем глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий»,

- написала представитель артистки.

Она отметила, что со всеми организаторами мероприятий вопрос будет решаться индивидуально. Маргарита Соколова также сказала, что вскоре выйдет долгожданный новый трек певицы, который станет своеобразным прощальным подарком для поклонников творчества МакSим.



Напомним, певица Марина Абросимова попала в крупную автомобильную аварию весной 2019 года. Певица спешила на съемки своего нового клипа, и по дороге у автомобиля лопнуло колесо. В результате машину занесло. МакSим получила множество серьезных травм, страдала от сильных болей и некоторое время даже не могла говорить.



Через месяц после происшествия исполнительница сообщила, что чувствует себя хорошо и уже готова выйти на сцену. Но, видимо, последствия все же оказались более серьезными, чем она ожидала.

Успех пришёл к певице с выпуском в 2006 году альбома «Трудный возраст», который разошёлся тиражом более 1,5 миллиона копий, и в 2007 году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России. МакSим — обладательница 15 статуэток «Золотой граммофон». Всего у нее вышло пять альбомов.. Совокупный тираж проданных альбомов певицы составляет более шести миллионов копий.