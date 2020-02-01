Минюст намерен ужесточить наказание для водителей-лихачей

Министерство юстиции России опубликовало проект нового КоАП. Если его примут, он должен вступить в силу с 1 января 2021 года, сообщает РБК. Большая часть изменений касается автомобилистов: наказания за нарушение ПДД хотят существенно ужесточить.

Так, Административный кодекс предлагают дополнить статьей о систематических нарушениях правил управления машиной. Если водитель в течение одного года три раза грубо проигнорировал ПДД, он лишится прав на полтора года. Есть нюанс: фиксировать нарушения должны сотрудники ДПС, записи с камер в расчет не берутся. В список грубых попало семь нарушений: превышение скорости на 60 км/ч и более; поворот или разворот в неположенном месте; проезд на красный свет; выезд на встречную полосу; непропуск пешехода; непропуск автомобиля на главной дороге; нарушение ПДД на железнодорожном переезде.

Также вводится санкция за опасное вождение. Это понятие появилось в правилах несколько лет назад, но наказания до сих пор не было. Если изменения КоАП примут, за неадекватное поведение на дороге будут штрафовать на 5000 рублей.

Правительство намерено увеличить наказание за нетрезвое вождение. Штраф хотят увеличить с 30 тысяч до 40, а права отбирать на срок до трех лет. Если в салоне находились дети до 16 лет, штраф может вырасти до 50 тысяч рублей.

А вот санкции за неподчинение инспектору усилятся многократно. Сейчас, если проигнорировать требование об остановке, придется заплатить лишь 500–800 рублей. В новой редакции КоАП предусмотрен штраф в 40 000 рублей или лишение прав на 2–3 года.

Кроме того, незначительно вырастут штрафы за езду без полиса ОСАГО и незаконную тонировку.