Доктор Мясников оценил список лекарств против коронавируса

Представитель врачебной династии Мясниковых изучил список лекарств, рекомендованных российским Министерство здравоохранения для борьбы с опасным вирусом из Китая. Александр Мясников напомнил россиянам о том, что на настоящий момент вакцина против коронавирусом еще не изобретена, сообщает портал «Экономика сегодня».

По мнению Мясникова, против проявлений новой пневмонии могут помочь оселтамивир, антибиотики, кислород и гормоны, но следует понимать, что это лекарства от симптомов, а не самой болезни. Доктор убежден, что «куда эффективнее предотвращать, чем лечить», и речь идет не только о мерах защиты от вируса, но и о профилактике хронических болезней, снижающих шансы пережить инфекцию.

Ранее доктор Мясников предложил оставить российских туристов в Китае. Телеведущий заявил, что для борьбы с коронавирусом нужны радикальные меры.

Сегодня два случая коронавируса были выявлены в России. Опасный вирус обнаружили у двух граждан Китая, находящихся в Тюменской области и Забайкальском крае.

Напомним, ранее стало известно, что организованным группам китайских туристов ограничили въезд в Россию. Китайские власти приняли решение остановить отправку любых туристических групп за границу в связи с распространением нового коронавируса.

Вспышка нового типа вируса 2019-nCoV была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По последним данным, количество заразившихся достигло 4,6 тыс. человек, умерли более 100. Власти КНР ввели карантин в 13 городах с населением более 30 млн человек. Случаи заболевания также зафиксированы в Австралии, Канаде, Германии Сингапуре, США, Таиланде, Южной Корее, Франции и Японии.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на слова главы специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшаньпика, распространения нового типа коронавируса наступит через семь-десять дней.

Минздрав России назвал вирус «биологической угрозой», Роспотребнадзор усилил контроль за распространением вируса. В частности, в понедельник, 27 января, ведомство рекомендовало местным органам власти в сфере образования организовать медицинское наблюдение за учащимися, прибывающими из Китая. Об этом говорилось в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой, которое было опубликовано на официальном портале правовой информации в рамках санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Тем временем в карельском Минздраве прошло совещание по готовности к встрече с новым вирусом, а местных врачей начали учить, как нужно себя вести, если у пациента есть подозрение на это грозное заболевание. Подробнее читайте здесь.