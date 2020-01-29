Доктор Мясников предложил оставить российских туристов в Китае

Популярный телеведущий резко высказался в адрес граждан России, находящихся в Китае. Известный врач предложил ввести запрет на передвижение для туристов, находящихся в Поднебесной.

«Там 148 российских граждан?! И 240 американцев? Французы? Им так же полный запрет на выезд и передвижение, никаких исключений, вирус не знает границ и национальностей»,

- заявил медик.

Вопрос распространения вируса решается просто - путем полной изоляции очага, продолжил Мясников, сообщил корреспондент «Московского комсомольца».

По словам врача, изолировать сразу больного нельзя, так как выявляется вирус не сразу. К тому же после первого похода в больницу врач может прописать аспирин и отпустить больного, что мы часто и видим. Для изоляции нужен бокс с отдельной системой вентиляции и отрицательным давлением воздуха в помещении. Что же касается медицинских масок, то они бесполезны. По большому счету эффект от них чисто психологический.

Мясников призвал читателей вспомнить об испанке в 1919 году, из-за которой умерли 30 миллионов человек. Она распространилась из-за перемещения эмигрантов. «Надо иметь международный алгоритм действий на случай угрозы эпидемий. Неполиткорректный», - уверен Мясников.

Напомним, вчера стало известно, что организованным группам китайских туристов ограничили въезд в Россию. Китайские власти приняли решение остановить отправку любых туристических групп за границу в связи с распространением нового коронавируса.

Вспышка нового типа вируса 2019-nCoV была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По последним данным, количество заразившихся достигло 4,6 тыс. человек, умерли более 100. Власти КНР ввели карантин в 13 городах с населением более 30 млн человек. Случаи заболевания также зафиксированы в Австралии, Канаде, Германии Сингапуре, США, Таиланде, Южной Корее, Франции и Японии.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на слова главы специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшаньпика, распространения нового типа коронавируса наступит через семь-десять дней.

Минздрав России назвал вирус «биологической угрозой», Роспотребнадзор усилил контроль за распространением вируса. В частности, в понедельник, 27 января, ведомство рекомендовало местным органам власти в сфере образования организовать медицинское наблюдение за учащимися, прибывающими из Китая. Об этом говорилось в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой, которое было опубликовано на официальном портале правовой информации в рамках санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.