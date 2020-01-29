Россиянин случайно убил своего сына-младенца, подмешав ему снотворное

В СУ СК по Московской области изучают обстоятельства гибели младенца в городе Пушкино. Допрошен его отец, которого подозревают в отравлении собственного сына, сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления. Мужчине инкриминируется причинение смерти по неосторожности.

Четырехмесячный младенец скончался еще 20 июля 2019 года, но известно об этой истории стало только сейчас. Эксперты, занимавшиеся изучением обстоятельств дела, обнаружили в бутылочке с остатками детского питания и банках из-под детского питания снотворное. По их словам, ребенок умер от острого отравления этим веществом.

В ходе допросов родственников погибшего ребенка следователи выяснили, что его отец сам принимал снотворные препараты для успокоения и сна и подсыпал их супруге. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.