Россиянин погиб в собственной ванной из-за стиральной машины

Житель Татарстана погиб во время проведения ремонта в собственной ванной комнате. Мужчину убило ударом тока, нанесенным стиральной машиной, сообщает СУ СК по региону.

По данным ведомства, утром 25 января 61-летний мужчина чистил канализацию в ванной. Чтобы подлезть под раковину, он начал двигать стиральную машину, но забыл отключить ее от сети. При этом он стоял в разлитой по полу воде.

Машина не была заземлена, и пенсионер задел ее рукой и получил удар током. Он умер на месте от полученных травм. Тело погибшего через несколько часов обнаружил его сын.

Следственный комитет начал проверку по факту трагедии.