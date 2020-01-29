29 января 2020, 10:28
Россиянин погиб в собственной ванной из-за стиральной машины
Следователи из Татарстана проводят проверку по факту смертельного поражения мужчины электрическим током
Житель Татарстана погиб во время проведения ремонта в собственной ванной комнате. Мужчину убило ударом тока, нанесенным стиральной машиной, сообщает СУ СК по региону.
По данным ведомства, утром 25 января 61-летний мужчина чистил канализацию в ванной. Чтобы подлезть под раковину, он начал двигать стиральную машину, но забыл отключить ее от сети. При этом он стоял в разлитой по полу воде.
Машина не была заземлена, и пенсионер задел ее рукой и получил удар током. Он умер на месте от полученных травм. Тело погибшего через несколько часов обнаружил его сын.
Следственный комитет начал проверку по факту трагедии.