Медик перечислил симптомы рака груди у мужчин

У мужчин тоже встречается рак грудной железы. У представителей сильного пола эта болезнь встречается гораздо реже, чем у женщин, но людям из группы риска нужно постоянно проводить самодиагностику. Об этом агентству «Москва» рассказала заведующая отделением диагностики и лечения заболеваний молочной железы и репродуктивной системы филиала №1 в «Маммологическом центре» столичного департамента здравоохранения Нэлли Федянина.

Врач отметила, что симптомы злокачественных новообразований груди у мужчин и женщин не отличаются. Так, при наличии плотных узловых образований, утолщения кожи, втяжения соска и кровянистых выделений из него следует обращаться к врачу.

Алгоритм обследования пациентов при подозрении на рак грудной железы включает клинический осмотр и лучевые методы диагностики,

- пояснила Федянина.

По ее словам, в группу риска входят мужчины старше 65 лет, имеющие родственников, у которых был рак грудной или молочной железы. Кроме того, угрозе подвержены те, у кого есть мутации в генах BRCA 1, 2, а также пациенты, перенесшие лучевую терапию на передней грудной стенке.

Врач посоветовала для профилактики рака грудной железы регулярно заниматься спортом, следить за массой тела, отказаться от алкоголя и лечить болезни внутренних органов.