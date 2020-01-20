Певец умер на сцене во время своего выступления

71-летний певец Дэвид Олни скончался во время выступления на фестивале авторских песен в американском штате Флорида.

По сообщению «Лента.ру», американец сидел на стуле, когда почувствовал себя плохо. Другие артисты и зрители подумали, что мужчина решил отдохнуть, поэтому не сразу пришли на помощь.

Музыканту стало плохо во время исполнения третьей песни. Олни извинился, замолчал и опустил подбородок на грудь. Спасти певца не удалось.

Фото: lenta.ru