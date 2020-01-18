Ушел из жизни самый маленький человек в мире

В 27 лет умер Хагендра Тапа Магар, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький человек в мире. Его рост составлял 67,08 сантиметра. Он был ниже колумбийца Эдуарду Эрнандеса, рост которого составлял 70,21 см. пишет РБК.

Хагендра Тапа Магар родился в районе Баглунг в Непале 4 октября 1992 года. Его отец вспоминал:

«Он был таким маленьким, когда родился, что мог уместиться на ладони, и было очень трудно его купать, потому что он был настолько маленьким».

Впервые Магар попал в поле зрения составителей рекордов Гиннесса в начале 2010 года. Тогда его рост измерили в итальянском телешоу GuinnessWorldRecords Lo Show dei Record, и он был признан самым коротким мужчиной в мире.

Как отмечает пресс-служба, Книга рекордов Гиннесса признает две категории людей невысокого роста – мобильных и немобильных, то есть способных передвигаться самостоятельно и тех, кто не имеет такой возможности. Магар относился к рекордсменам первой категории. Во второй – самым низким человеком в мире считается филиппинец Джунрей Балауинг с ростом 59,93 см.