Новый природный катаклизм угрожает австралийским коалам

Еще недавно коалы страдали от бушующих в Австралии пожаров. Однако сейчас на животных обрушилась новая напасть – сильнейшие дожди.

Подъем уровня воды угрожает людям и животным, поскольку в парке обитают аллигаторы, которые могут покинуть отведенные для них места.

Сотрудники парка дикой природы на руках уносят коал из зоны наводнения в безопасные места, а рептилий отталкивают любыми подручными средствами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The Sun Daily. По словам директора парка Тима Фолкнера, такого наводнения там не видели более 15 лет.

Пожары в Австралии уничтожили 8,4 млн га леса, около 2 тысяч жилых домов. В результате стихии погибло не менее 27 человек.

Фото: hi-news.ru