Российский экипаж выиграл легендарное ралли «Дакар»

Экипаж российской команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Об этом сообщается на сайте соревнований. Для российского гонщика эта победа в ралли стала второй в карьере. До этого Каргинов завоевал титул в 2014 году, когда ралли-марафон состоялся в Южной Америке.

Нынешняя гонка проходила в Саудовской Аравии. Каргинов проехал последний 12-й этап дистанции за 1 час 28 минут 41 секунду. Общее время россиянина составило 46 часов 33 минуты 36 секунд. Вторым стал экипаж «КамАЗа» под управлением Антона Шибалова, отставший от победителя на 42 минуты 26 секунд. Третье место занял белорус Сергей Вязович из команды МАЗ - отставание 2 часа 4 минуты 42 секунды.

Победитель трех прошлых «Дакаров» - Эдуард Николаев - выбыл из числа участников гонки. Из-за поломки его экипаж не смог самостоятельно завершить один из этапов.