Исследователи выяснили, какое молоко поможет сохранить молодость

Ученые не один год пытаются найти эликсир молодости. Американские исследователи из Университета Бригама Янга приблизились на один шаг к разгадке. По их данным, биологическое старение организма медленнее у тех людей, которые употребляют маложирное коровье молоко. Их научный труд опубликован в журнале Oxidative Medicine and Cellular Longevity в октябре прошлого года, передает РИА Новости.

В исследовании говорится о 5 834 американцах, которые пили либо маложирное молоко (жирностью до 1% или обезжиренное), либо молоко повышенной жирности (2 или 3,25%). Еще примерно 13% не употребляли коровье молоко в принципе. Ученые увидели связь между длиной теломеров (концевых участков хромосом), одного из главных индикаторов возраста человека, и жирностью молока и частотой его употребления.

Американцы пришли к заключению, что из-за каждого дополнительного процента жирности молока теломеры укорачивались на 69 основных пар нуклеотидов, что соответствует более чем четырем биологическим годам. Теломеры у людей, которые не пили молоко совсем, также были короче, чем у тех, кто употреблял обезжиренное молоко.