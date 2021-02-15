15 февраля 2021, 14:34
Общество

Петрозаводский автовокзал сообщает об очередной отмене рейса

Жителям Карелии, которые пользуются автобусным сообщением, нужно быть внимательнее

По обращению перевозчика в период с 16 по 18 февраля рейс маршрута № 521 «Петрозаводск - Суоярви - Поросозеро» отправлением с автовокзала Петрозаводска в 12:15 выполняться не будет.

С 16 по 18 февраля будет выполняться рейс маршрута № 520 «Петрозаводск - Суоярви» отправлением с автовокзала г. Петрозаводска в 12:15.

Задать интересующие вопросы, оставить заявление, жалобу или обращение предлагается на официальном сайте автовокзала.

Фото с сайта avtovukup-24.ru

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Метки: 
Петрозаводск
петрозаводский автовокзал
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автобусное сообщение
Суоярви
Карелия
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