Петрозаводский автовокзал сообщает об очередной отмене рейса

По обращению перевозчика в период с 16 по 18 февраля рейс маршрута № 521 «Петрозаводск - Суоярви - Поросозеро» отправлением с автовокзала Петрозаводска в 12:15 выполняться не будет.

С 16 по 18 февраля будет выполняться рейс маршрута № 520 «Петрозаводск - Суоярви» отправлением с автовокзала г. Петрозаводска в 12:15.

Задать интересующие вопросы, оставить заявление, жалобу или обращение предлагается на официальном сайте автовокзала.

Фото с сайта avtovukup-24.ru