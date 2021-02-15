15 февраля 2021, 14:34
Петрозаводский автовокзал сообщает об очередной отмене рейса
Жителям Карелии, которые пользуются автобусным сообщением, нужно быть внимательнее
По обращению перевозчика в период с 16 по 18 февраля рейс маршрута № 521 «Петрозаводск - Суоярви - Поросозеро» отправлением с автовокзала Петрозаводска в 12:15 выполняться не будет.
С 16 по 18 февраля будет выполняться рейс маршрута № 520 «Петрозаводск - Суоярви» отправлением с автовокзала г. Петрозаводска в 12:15.
Задать интересующие вопросы, оставить заявление, жалобу или обращение предлагается на официальном сайте автовокзала.
Фото с сайта avtovukup-24.ru