Умер заслуженный работник физической культуры Карелии

Скончался заслуженный работник физической культуры России и Карелии Юрий Шлыков. Одного из основоположников системы физкультурно-педагогического образования в Карелии, ветерана карельского спорта и педагогического труда не стало 12 февраля, сообщили в Министерстве спорта региона.

Юрий Шлыков преподавал в Петрозаводском педагогическом училище, в Карельском государственном педагогическом институте. Более 15 лет руководил работой факультета физической культуры, с 1991 года возглавлял кафедру теории и методики физического воспитания и гимнастики. Опубликовал более 100 учебно-методических, научных работ и статей. Награжден ведомственными знаками отличия, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, также обладал различными почетными званиями.

Прощание состоится 16 февраля с 12:00 до 13:00 в траурном зале на Вольной, 4, в Петрозаводске. (фото lipetskmedia.ru)