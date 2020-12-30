Петрозаводский автовокзал опубликовал расписание на 1 января

Петрозаводский автовокзал опубликовал расписание пригородного автобусного сообщения на 1 января 2021 года, сообщает паблик «Автовокзал Петрозаводск».

В пригородном расписании на праздничные дни были внесены изменения!

– говорится в сообщении

В частности, 1 января 2021 отменяется рейс маршрута № 101 "Петрозаводск - Лехнаволок", отправлением с автовокзала г. Петрозаводск в 07:20.

Это уже третье или четвертое сообщение об изменениях расписания за последние дни. «Петрозаводск говорит» писал об этом.



Полное расписание пригородного автобусного сообщения можно посмотреть на сайте «Карелавтотранса». Справки можно получать по телефонам автовокзала 76-10-44 и 8-902-776-10-44.

Ниже – расписание пригородных автобусов только на 1 января, с внесенными изменениями.

Фото с сайта avokzal.karelia.ru