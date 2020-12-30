33 человека с пневмонией госпитализированы в Карелии за сутки

33 человека за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3647 пациентов, 102 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Фото с сайта image1.thematicnews.com