30 декабря 2020, 09:38
33 человека с пневмонией госпитализированы в Карелии за сутки
Летальных исходов от внебольничной легочной инфекции за 24 часа не зарегистрировано
33 человека за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3647 пациентов, 102 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.
Фото с сайта image1.thematicnews.com