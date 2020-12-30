Три человека скончались в Карелии от коронавируса

В регионе подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб правительства Республики Карелия по борьбе с коронавирусом.

В Республиканской больнице скончался петрозаводчанин 1935 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице умерла жительница поселка Устье Видлицы Олонецкого района 1956 года рождения, в Республиканском наркологическом диспансере скончался житель Петрозаводска 1935 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 366 человек. Из этого числа заболели – 353 человека, из них 67 имеют симптомы средней тяжести, 16 – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом.

Выздоровели еще 493 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4366 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2115,9 случая, по Северо-Западу – 3390,3.

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