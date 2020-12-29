Изменены новогодние ограничения в Карелии

Глава Карелии внес изменения в распоряжение об ограничительных мерах в республике в период новогодних праздников. Об этом сообщает официальный Интернет-портал РК.

Ранее работа музеев и театров Карелии была приостановлена с 28 декабря по 3 января включительно. Теперь их работа разрешена со 2 января.

Требование отныне не касается кинотеатров. Они продолжат работу в праздники с соблюдением необходимых ограничительных норм. Фото coronavirusgripe.com