29 декабря 2020, 20:56
Изменены новогодние ограничения в Карелии
Театры и музеи республики откроются для посетителей на два дня раньше
Глава Карелии внес изменения в распоряжение об ограничительных мерах в республике в период новогодних праздников. Об этом сообщает официальный Интернет-портал РК.
Ранее работа музеев и театров Карелии была приостановлена с 28 декабря по 3 января включительно. Теперь их работа разрешена со 2 января.
Требование отныне не касается кинотеатров. Они продолжат работу в праздники с соблюдением необходимых ограничительных норм. Фото coronavirusgripe.com