Жителям Петрозаводска напомнили о рельсовых автобусах до Сортавалы

Жителям Карелии напомнили о том, что в новогодние праздники между Петрозаводском и Сортавалой будут курсировать рельсовые автобусы «Орлан».

130-местные составы будут возить пассажиров из Петрозаводска в горный парк Рускеала, до Сортавалы и затем обратно. Рейсы намечены на период со 2 по 9 января.

Отправляясь из Петрозаводска в 5:50, «Орлан» прибудет в Сортавалу в 11:54. Обратно он будет отправляться в 17:20, прибывая в Петрозаводск в 23:56. Стоимость проезда - 600 рублей.

Билеты можно купить в железнодорожных кассах, на сайте РЖД и в приложении компании.