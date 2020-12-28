В новогоднем расписании автовокзала Петрозаводска произошли изменения

Петрозаводский автовокзал предупредил об очередных корректировках праздничного расписания движения автобусов.

С 1 по 7 января включительно отменяется рейс по маршруту № 516 «Петрозаводск - Сортавала через Олонец» отправлением с автовокзала Петрозаводска в 07:30 (из Сортавала в 16:00).

Полное расписание пригородного автобусного сообщения можно посмотреть на сайте «Карелавтотранса». Пассажиров предупреждают о том, что в расписании могут возникать оперативные изменения. Справки можно получать по телефонам автовокзала 0 76-10-44 и 8902-776-10-44. (фото tripguide.ru)