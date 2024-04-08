Петрозаводским управленцам пригрозили дать в руки веник и лопату

В Петрозаводск весна 20 лет назад не торопилась. И вот, уже к середине апреля наконец-то вместе с солнечной погодой весна принесла и множество проблем. Одна из них – грязь на городских улицах (иногда кажется, что не 20-летней давности репортаж смотришь, а вчерашний). Мэр Петрозаводска, которым в те годы был Виктор Масляков, собрал на экстренное совещание руководителей управлений и МУПов, отвечающих за уборку города.

Городские службы со своей задачей не справлялись. Такой вывод сделал глава самоуправления города, объехав с утра улицы. И речь шла не только о петрозаводских дворах. Площадь Гагарина и проспект Ленина тоже чистотой не блистали. «Мы готовимся к туристическому сезону с 1 июня. Вы должны сдать город в идеальном порядке, - распекал на встрече подчиненных Виктор Масляков. – Город должен быть не зависимо от дня недели вымыт и вычищен».

Основная причина непорядка, по мнению мэра, это несогласованность работы городской администрации и муниципальных предприятий.

«Начальников и управленцев хватает. Я пришел к выводу: может, просто организовать субботник? И пусть управленцы убирают. Может, будет больше толку? Мы тут соберем – бригада минимум 150 человек управленцев»,

- разводил руками Масляков, намекая в том числе на самих руководителей МУПов.

Станут ли лучше работать метлой, а не головой чиновники, которые отвечали за чистоту в городе, неизвестно. Но мэр был уверен, что чище в городе станет. Но и сами горожане должны были навести порядок. С 15 апреля у нас начинался месячник по уборке города. Сначала все работники предприятий выходили убирать мусор на прилегающих территориях. А затем и жители наводили порядок на субботниках в своих дворах.

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Петрозаводские «ASSENIZATOR'Ы» в 2004 году произвели фурор в финском городе Йоэнсуу. Наши музыканты поехали туда, чтобы поучаствовать в фестивале «Rock-Bridge», который проходил то на карельской сцене, то в Финляндии. Вялое начало очередного финского «Рок-бриджа» позволяла предположить, что в этом году все будет так же, как в прошлом. Все выглядело так, как будто десятки подростков в зале из вежливости собрались терпеливо ждать хедлайнеров – группу «Апуланта», притопывая под звуки чуждой им русской речи. Поначалу все вроде бы так и было, но перелом наступил, когда на сцену вышли петрозаводские панки, которые играли удалой «ска» под вывеской «ASSENIZATOR'Ы».

Откуда ни возьмись, понабежала публика, и стереотипы о том, что финская публика – замороженная – сразу развеялся. Главное – уметь подобрать ключик к таинственной северной душе. Стоявшие за кулисами лидер хедлайнеров из «Апуланта», владея всего лишь одним русским словом «Хорошо», сумел выразить всю гамму чувств и свое отношение к тому, что происходило на сцене. «ASSENIZATOR'Ы», судя по всему, сами сильно удивились бурной реакции зрителей. Никсу Вайсто, организатор фестиваля с финской стороны, тоже выглядел очень довольным: «Теперь любители рок-музыки в Йоэнсуу начинают осознавать, что в России, в Петрозаводске есть немало хороших групп. Кроме того, некоторые молодые финские коллективы выступали в Петрозаводске, и тоже остались очень довольны». Забавно, что все это веселое безобразие по обе стороны границы на протяжении вот уже двух лет происходило в основном на деньги Евросоюза. То есть для того, чтобы наши панки смогли оказаться на фестивальной сцене в Йоэнсуу, какие-то солидные люди в недрах европейских офисов, должны были подписать соответствующие бумаги. «Наша рок-культура, к сожалению, отстает пока в своем развитии, - отметил Сергей Зобнев, организатор фестиваля с карельской стороны. – Но я повторяю, это все связано с общей ситуацией в нашей стране. И «Rock-Bridge» для того и проводится, чтобы все росло, все развивалось.

Таким было 8 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.