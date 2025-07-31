Петрозаводские студенты ударно построили жилой квартал

Стройотряды! Во времена Советского союза такой способ отдохнуть летом и при этом заработать был очень популярен у молодежи. В начале нулевых студенческие стройки возрождались. Вот и ровно двадцать лет назад один из таких студенческих отрядов вовсю работал на стройке.

Издали могло показаться, что студенты тренируются строить дома из кубиков, и кроме пенопласта других материалов им не доверяют. На деле же выяснилось, что это «железобетонные утепленные конструкции». И так шла настоящая застройка настоящего жилого квартала. Новоселов там ждали уже к концу года. Подрядчики за качество отвечали, а в квалификации студентов не сомневались. Директор фирмы Владимир Степанов заверил: «Студенту у нас уже третьих-четвертых курсов, овладевшие всеми теоретическими знаниями. Их достаточно. И это взрослые почти мужчины. Так чего бояться?!»

На долгое время о стройотрядах в стране позабыли. Новые экономические условия не позволяли студентам найти на лето хорошую работу. В этом вопросе на помощь государству и вузам пришли частники, когда им потребовались хорошие рабочие руки. «Первый отряд после длительного воздержания мы сформировали в прошлом году. Отряд «Онего» 22 человека. В этом году у нас уже сформировано 6 отрядов: 4 строительных, 1 лесоустроительный отряд и 1 отряд вожатых», - рассказал Алексей Вихорев, заместитель декана строительного факультета ПетрГУ.

В стройотряд принимали не только студентов строительных специальностей. Алексей Филимонков учился на физика, он собирался на заработанные деньги отремонтировать свою комнату. Причем, своими руками, на стройке он научился всему: «Увидел объявление в университете, решил попробовать себя. Поработать руками, а не только головой. Уставал немного, да. Но приятно». Еще бы! В месяц на стройке студенты получали около 10 тысяч (в те годы это была неплохая зарплата). Они работали на совесть, за качеством второй год следил бессменный командир отряда Сергей Белобородов: «По первости, конечно, было тяжело. Потому что все это было впервые. Сейчас уже более-менее полегче стало: и свои проблемы знаешь уже, и с ребятами уже нашел общий разговор. Самое главное, что хочется работать и мне, и ребятам».

29 августа заканчивалась рабочая смена. После – на учебу. Сдавать этот объект жильцам придется уже без помощи студентов. Владимир Степанов вспоминал, что он когда-то и сам работал в стройотряде, тогда это было принято: «И это было здорово. Был другой, что ли, менталитет. Сейчас это все восстанавливается». Обещали, что в будущем году стройотряды работу продолжат. В свои ряды они приглашали не только студентов с других факультетов, но и из других вузов, из техникумов и колледжей.

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В российских вузах шла горячая пора – в разгаре вступительные экзамены. Абитуриентам и их родителям было тяжело, но и членам приемных комиссий – не легче. В ректорате ПетрГУ признались: их работу осложнило введение Единого госэкзамена.

В университет в тот период было попасть нелегко, шли экзамены, и внутрь не пускали. Ограничивали вход и для некоторых абитуриентов, которых поймали со шпаргалками или звенящими телефонами. Их без сожаления удаляли с экзамена. У таких апелляции не принимали. Ведь в приемной комиссии и так хватало хлопот: введение ЕГЭ удвоило работу. Проректор по учебной работе ПетрГУ Анатолий Лопуха пояснил: «Мы учитываем результаты ЕГЭ, проведение в школе. Для тех, кто по каким-то причинам не сдавал (выпускники техникумов), мы проводим этот экзамен по системе ЕГЭ у нас. Но, кроме этого, мы ведь проводим экзамены и по своим предметам. То есть пока получается, что у нас в два раза больше работы, чем раньше».

В администрации вуза предлагали решить проблему кардинально: «Или переходить на систему ЕГЭ полностью (проводить по всем предметам экзамены в школе), или вернуться к старой системе – когда идут экзамены просто в вузе». Но оказалось, что такое положение вещей абитуриентов как раз устраивает. Алексей Артемьев тогда поступал: «Система довольно простая. Вы сдали экзамен, и вы можете ориентироваться на других таких же абитуриентов и предполагать – поступили вы или нет». Поддержала его Наталья Розанова: «Один раз сдаешь – потом с этими результатами уже идешь, куда хочешь. А в техникумы даже экзамены не придется сдавать, если сдан ЕГЭ».

Все ждали третьего августа, когда вывешивали списки рекомендованных к зачислению. В 2005 году ПетрГУ набирал студентов на 13 факультетов. Самой популярной стала специальность – социально-культурный сервис и туризм – 13,7 человек на место. А меньше всего желающих становиться агрономами – 2,2 человека на место. Несмотря на прогнозы, конкурс в этот вуз не уменьшился и составил в среднем примерно 5 человек на место.

Близилась к концу Онежская парусная регата, завершилась четвертая гонка. Должны были завершить накануне, но пришлось задержаться из-за плохих погодных условий. Для яхтсмена плохая погода – штиль. Одним экипажам он сыграл на руку, другим принес разочарование. Как только лидеры попадали в безветрие, их тотчас догоняли отстающие яхты. Получилось – за одну гонку несколько стартов.

«В этом есть какое-то нервное напряжение, с одной стороны. А с другой – лодка, которая идет сзади, она понимает, что она имеет шанс догнать лидеров гонки. И даже выиграть регату. И так случалось очень часто», - сообщил Юрий Асташов, рулевой яхты «Стрим-2». Его команда – шесть человек. Общий стаж участия в регатах около семидесяти лет, пошутили яхтсмены. По их словах, эту гонку они прошли весьма удачно. Но допустили ошибку почти на финише. Капитан «Стрим-2» Андрей Данилов сказал: «Проблема у нас возникла уже тут, в губе. Неправильно ввели точку финиша. Проскочили слегка. В результате пропустили одну лодку, а может, даже и две».

По длине четвертая гонка – одна из самых протяженных в регате – 135 морских миль. Большинство экипажей прошли ее примерно за 40 часов. Но азарт и тяга к победе взяли верх над усталостью. Старший секретарь регаты Анна Титова сказала: «Гонщики устают за время длинных гонок. Потом отдыхают за время больших передышек. И по-прежнему в путь – и днем, и ночью».

Еще два дня – и можно будет подсчитывать результаты и награждать победителей.

Таким было 31 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.