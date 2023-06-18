Петрозаводские спортсмены выиграли на всероссийских соревнованиях

Воспитанники петрозаводской спортшколы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска отличились на всероссийских соревнованиях. Они получили три медали, сообщили в минобразования и спорта Карелии.

Турнир «Гран-при Московской области» состоялся в поселке Ерино. У наших спортсменов полный комплект наград.

Арсений Гжибовский в беге на 400 метров завоевал золото с результатом 49,86. Дарья Соголовская в прыжках в высоту получила серебряную медаль - 170 сантиметров. Дарья Семенова заняла третье место в беге на 100 метров с барьерами. Ее результат - 14,41 секунд. // фото: «Спорт - норма жизни»/ВКонтакте