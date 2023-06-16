В Карелии определили лучшего лесоруба

16 июня в местечке Кукушкина гора в Чалне состязались лесорубы. За звание сильнейшего боролись 14 вальщиков леса с моторными пилами, сообщает паблик пудожского центрального лесничества. В состязаниях участвовали не только мужчины. На звание лучшего лесоруба республики претендовали и две женщины.

Спортсмены состязались в пяти видах упражнений: валка, замена цепи, раскряжевка комбинированным резом, раскряжевка на точность, обрезка сучьев. Судьи при выставлении результатов учитывали время выполнения задания, соблюдение всех условий.

В итоге победа оказалась за Ильей Швецовым. Вторым стал Андрей Сидор, в прошлом году он был золотым призером, а Швецов – пятым. Третьим стал Владимир Дашугин.

Лучшие спортсмены смогут участвовать российских соревнованиях. // фото ИА «Республика» и Минприроды РК