Петрозаводские котельные готовят к отопительному сезону

В Петрозаводске продолжают модернизацию котельных в рамках подготовки к отопительному сезону. Ход работ поверил мэр Владимир Любарский.

Директор компании «ПКС-Тепловые сети» Алексей Проккиев показал главе карельской столицы готовность предприятия к началу отопительного сезона 2022-2023. Сейчас проводится ремонт тепловых сетей во всех районах Петрозаводска, в том числе в Соломенном.

Так, идет модернизация в котельной на улице Ригачина, где установка современного оборудования требует минимального участия обслуживающего персонала. Меняют теплотрассы на улице Шотмана, проспекте Первомайский и улице Железнодорожная, а также на улицах Красноармейская и Дзержинского. Оптимизируют оборудование насосной станции на улице Ленина. Продолжают реконструкцию котельных на улице Онежской флотилии и на Комсомольском проспекте.

Модернизация коснулась и Центра оперативно-диспетчерского управления (ЦОДУ). Сейчас он отслеживает 507 параметров систем теплоснабжения и собирает всю информацию о работе котельных, насосных станций и сетей города. За процессами в режиме онлайн с помощью узкоспециализированного программного обеспечения, датчиков мониторинга, телеметрии и систем видеонаблюдения следит дежурный диспетчер. Фото: petrozavodsk-mo.ru.