Петрозаводские клиенты Tele2 встречают новогодние праздники с выгодой

Абоненты Tele2 получат пиццу в подарок при заказе большой пиццы в «Додо Пицца». Для получения подарка достаточно зайти в программу лояльности «Больше» через сайт или мобильное приложение «Мой Tele2», выбрать предложение «Пицца в подарок» и нажать на кнопку «Активировать». Полученный в SMS промокод нужно указать при заказе в «Додо Пицца» на сайте или в приложении ресторана. Абоненты Tele2 могут получать подарочную пиццу каждый день круглый год, так как акция действует до конца 2023 года.

Новогодние праздники клиенты Tele2 могут увлекательно и с выгодой провести в Карелии. Абонентам предоставят скидку 10% на экскурсию «Жемчужина Карелии - Рускеала из Петрозаводска», либо на посещение деревни викингов. В туристическом комплексе, в котором воссоздано поселение древних мореходов, туристы увидят, как выглядели жилые дома викингов, кузницы, гончарные мастерские, монетный двор. Гости смогут попробовать себя в роли ремесленника и пострелять из лука или арбалета.

Программа лояльности «Больше» включает предложения, которые поддерживают увлечения клиентов в разных сферах. Компания Tele2 сотрудничает с десятками маркетплейсов, магазинов, ресторанов, кафе, сервисов доставки еды и образовательных проектов. Клиенты оператора получают выгодные предложения от партнеров – подарки, скидки, кешбэк на счет мобильного телефона в рамках программы лояльности «Больше».

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