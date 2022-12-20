54% россиян надеются, что 2023 год будет для них лучше, чем 2022-й

71% респондентов намерены экономить деньги в 2023 году (40% скорее всего будут, 31% точно будут). Лишь 8% заявили, что не будут экономить деньги (7% скорее всего не будут, 1% точно не будет). Каждый пятый (21%) затруднился ответить на этот вопрос.

69% хотят сберегать деньги в будущем году (41% скорее всего будут, 28% точно будут). Больше всего желающих сберегать деньги на Урале (73%), меньше всего на Северном Кавказе (59%). Лишь 9% заявили, что не будут копить деньги (6% скорее всего не будут, 3% точно не будут). 22% опрошенных затруднились ответить.

23% считают, что станут в 2023 году богаче. Главные оптимисты в этом отношении живут в Сибири (33%) и на Урале (30%), а пессимисты – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (12%), а также в Северо-Западном федеральном округе (15%).

17% полагают, что в новом году станут беднее (на Дальнем Востоке 22%, на Северном Кавказе 12%). 29% ответили, что их финансовое положение в 2023 году не изменится. 30% затруднились ответить на этот вопрос.

Три четверти опрошенных не собираются брать в 2023 году никаких кредитов. В двух макрорегионах этот показатель превышает 80%: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (83%) и в Южном федеральном округе (81%). В планах на 2023 год у 13% - взять потребительский кредит. 8% намерены брать ипотеку, 7% - автокредит.

Среди основных крупных покупок, запланированных на 2023 год (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), россияне называли траты на ремонт (23%), приобретение автомобиля (19%), крупной бытовой техники (14%), покупку квартиры или гаража (12%). Потратить крупную сумму на обучение намерены 7%, столько же хотят обзавестись загородным жильем. При этом 38% не планируют совершать в будущем году никаких крупных покупок (на Северном Кавказе таких 56%, на Урале 30%).

54% опрошенных надеются, что 2023 год окажется для них лучше, чем 2022-й (на Урале 63%, в Москве и Московской области 47%). При этом 33% считают, что новый год будет таким же. По мнению 13%, их личный 2023 год будет хуже, чем 2022-й.

Себе и другим россияне желают в 2023 году прежде всего здоровья (73%), мира и согласия (42%), душевного спокойствия и равновесия (36%), больше денег (35%), хорошей работы (20%), счастья и семейной идиллии (по 19%), любви (18%) и путешествий (11%).

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 12-15 декабря методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1005 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.