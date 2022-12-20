К акции «Дерево Добра» присоединились тысячи клиентов Почты России

С начала 2022 г. жители Карелии подарили более 1 400 комплектов газет и журналов детским домам, реабилитационным центрам, домам престарелых и многодетным семьям по благотворительной акции «Дерево добра» от Почты России.

К акции присоединились тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе — известные государственные и общественные деятели, журналисты, бизнесмены, руководители крупных компаний.

Подписка на любимый журнал или газету может стать настоящим новогодним сюрпризом для воспитанников детских домов, бабушек и дедушек из домов престарелых, многодетных семей и одиноких пенсионеров. Новый год — время чудес и доброты. Почта России предлагает стать волшебниками и поучаствовать в благотворительной акции всем жителям и организациям Карелии. Акция продолжается, и сейчас как раз самое время оформить подписные издания на 2023 год,

– подчеркнула директор УФПС Республики Карелия Ирина Горелова.

Оформить благотворительную подписку можно в любом почтовом отделении Карелии. Также сделать это можно на официальном сайте Почты России или пригласить почтальона с мобильным почтово-кассовым терминалом на дом или в офис по телефону 8-800-1 000 000 (звонки по России бесплатно).

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