Петрозаводские хоккеистки соревновались в Ленинградской области

В турнире «Ночной лиги женского хоккея» сезона 2020/2021 принимают участие хоккеистки из Петрозаводска. Карельская женская хоккейная команда «Вега» боролась за победу в отборочном этапе турнира, сообщает Министерство спорта РК.

Соревнования проходили 6-7 февраля в Ленинградской области. Петрозаводские хоккеистки выступали в группе Б дивизиона «Мышкина». В результате двухдневной борьбы на льду девушки обошли своих соперниц из Санкт-Петербурга – команды «Метеор» и «Танкистки» и заняли третье место.

Хоккейная команда «Вега» выразила благодарность руководителям «Ночной хоккейной лиги» за поддержку женского любительского хоккея. (Фото: Министерство спорта РК)