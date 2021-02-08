08 февраля 2021, 13:15
Спорт

Прыгунья из Петрозаводска взяла медаль престижных соревнований

Александра Евстюнина вернулась с бронзой из Москвы

Спортсменка из Петрозаводска Александра Евстюнина завоевала медаль всероссийских соревнований по легкой атлетике «Русская зима», которые прошли в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №3 показала хороший результат в прыжках в длину (6 метров 16 сантиметров) и получила бронзу.

Спортсменка занимается у тренера Евгения Савинова. Фото yugopolis.ru

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александра евстюнина
Москва
русская зима
Петрозаводск
легкая атлетика
прыжки в длину
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