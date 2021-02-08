Прыгунья из Петрозаводска взяла медаль престижных соревнований

Спортсменка из Петрозаводска Александра Евстюнина завоевала медаль всероссийских соревнований по легкой атлетике «Русская зима», которые прошли в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №3 показала хороший результат в прыжках в длину (6 метров 16 сантиметров) и получила бронзу.

Спортсменка занимается у тренера Евгения Савинова. Фото yugopolis.ru