Петрозаводские цыплята увернулись от птичьего гриппа

На территории Карелии никогда не было случаев заболевания птичьим гриппом, и в 2005 году ничто не предвещало появления этой болезни. Так прокомментировал ситуацию директор Петрозаводской птицефабрики Вячеслав Назаренко. Почему решили сделать такое заявление? Дело в том, что в Новосибирской области это заболевание было обнаружено. В связи с этим на всех птицеводческих предприятиях приняли дополнительные меры безопасности.

На нашу птицефабрику посторонним вход запретили. Предприятие работало в режиме закрытого типа. Все сотрудники и транспорт на входе проходили дополнительную санитарную обработку. Такие рекомендации поступили от министерства сельского хозяйства страны.

«Все мероприятия, которые нам были рекомендованы, мы их полностью соблюдаем», - заверил Вячеслав Назаренко. Предприятие работало в «закрытом цикле», то есть там было «родительское стадо». Оно производило потомство, его выращивали, забивали и сдавали на мясокомбинат. Цыплята не завозились к нам извне, то есть попадание птичьего гриппа к нам исключалось. Не было и опасности употреблять в пищу мяса птицы. Это подтвердил в СМИ и главный санэпидврач России. Петрозаводска птицефабрика – это предприятие, которое птицу производило. Перерабатывали ее на мясокомбинате. Ежемесячно оттуда поступало 200-250 тонн мяса птицы.

9 августа – день памяти Святого великомученика Пантелеймона. В столице Карелии еще только собирались строить церковь в его честь. На месте будущего храма в тот день в 2005 году прошел торжественный молебен. Прихожане Древлянки приходили на это место пятый год. На пересечении Березовой аллеи и улицы Сыктывкарской решено было возвести храм в честь Святого Пантелеймона, который жил в 4-м веке, когда христианство испытывало на себе гонения. За свою веру Пантелеймон был предан мученической смерти. А после стал покровителем всех болеющих и врачующих. До тех пор в Карелии не было храма в его честь. В спальном районе города расположены больницы и поликлиники. Жители Древлянки давно обращались с просьбой о строительстве храма.

«60 тысяч населения, православные люди давно требовали, просили, чтобы тут появился православный храм», - сказал протодиакон Сергий, настоятель прихода.

Тот памятный день пришли отметить несколько десятков прихожан, представители городской администрации, а службу вел сам Архиепископ Карельский и Петрозаводский Мануил.

20 памятников медного литья, 22 живописные и 3 подписные иконы были представлены на выставке «Кижский акафист», которая открылась в презентационном зале музея-заповедника. Часть икон уже выставлялась в 2003 году – небольшого формата, так называемые «пядничные» (от слова «пядь», то есть размером с ладонь). Некоторые побывали на выставках в Финляндии и Германии, а некоторые экспонировались впервые. А были и такие иконы, которые были представлены только в электронном виде. Это было сделано из-за их огромного размера, в силу чего их сложно экспонировать. Это были иконы, которые назывались «небо», они располагалась на потолке церквей.

Автором выставка выступила старший научный сотрудник музея, реставратор Галина Ивановна Фролова. В музей она пришла совсем молодой, ей было 18 лет. После более тридцати лет кропотливого труда коллеги присвоили ей звание одного из лучших специалистов по реставрации на всем Северо-западе.

«Когда я пришла работать в Кижи, тогда я не понимала, конечно, духовную сторону икон, видела скорее цвет, краски, композиции и так далее. Со временем я так увлеклась, что уже не представляю для себя другой жизни», - сказала на открытии Галина Фролова.

Из всех представленных работ она выделила икону Божьей матери «Грузинская». Самую раннюю в коллекции. Специалисты отнесли время написания к середине 17 века. Написал ее дьяк местной церкви Игнатий Пантелеев. «По тонкости, по психологизму этот образ удивительно красив, я бы даже сказала – прекрасен. Так тонко прочувствован образ Матери. Это вечная тема, и насколько она удалась этому иконописцу», - о своей любимой иконе Галина Ивановна могла говорить бесконечно. За три с лишним века время не пощадило уникальный образ. В 2005 году его реставрировали специалисты из Санкт-Петербурга.

Изображения Богоматери в музее Кижи составляли одну пятую от всей коллекции икон. На выставке поместилась лишь малая ее часть. Зрители могли найти там иконы из Преображенской церкви, которая была закрыта на ремонт.

Таким было 9 августа ровно 20 лет назад.