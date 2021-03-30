В Карелии опасались, что придется заносить курицу в Красную книгу

В нулевые, то есть ровно 20 лет назад на Северо-Западе страны в рабочем состоянии оставалось всего 13 птицефабрик. А ведь незадолго до этого их было 53. Боялись, что если тенденция сохранится, то курицу можно будет заносить в Красную книгу региона. И все же в те годы у нас еще активно работало уникальное предприятии Карелии — Петрозаводская птицефабрика. Лозунг «Приобретай отечественное!» был актуален не только с экономической точки зрения, но и с медицинской. Страшные болезни скота, свирепствующие «на Диком Западе» в те годы, заставили потребителя волей-неволей посмотреть на прилавки магазинов другими глазами. Становилось грустно: ведь местное продовольствие гораздо дороже импортного. Сельское хозяйство страны (и Карелия тут не стала исключением) нуждалось в дотациях. И если говядину и свинину врачи настоятельно рекомендовали заменить на соевые продукты, и кое-кто даже соглашался на это, то мало кто представлял начало дня без утренней яичницы.

Правительство республики уделяло внимание развитию агропромышленного комплекса, о чем говорилось и в протоколе выездного совещания на Сунской птицефабрике, подписанном заместителем председателя правительства Борисом Житним.

«Правительство брало на себя обязательства по рассмотрению следующий вопросов: выплатить задолженность по дотациям за 2000 год. И сохранить объем дотаций на яйцо и мясо птицы в объеме 2000-го года. И производить выплату своевременно», - сообщил Анатолий Папченков, депутат ЗС РК. Из этих обещаний было выполнено одно: сохранен размер дотации на мясо птицы. Дотации на яйцо были урезаны в 2001 году почти в два раза. Было 90 рублей на тысячу яиц, стало 50. Депутат Папченков, аграрий по образованию, предложил депутатам вернуться к прежним цифрам. Но палата представителей карельского парламента отклонила его поправку. Немногие депутаты ЗС РК, голосовавшие против поправок, сами бывали на карельских птицефабриках. Журналисты отправились на ближайшую — Петрозаводская птицефабрика по тем временам была почти уникальным предприятием. Это было единственное место в Карелии, где выращивали бройлерных кур.

Тысячи цыплят породы Кросс «Барос» трехлинейный, полученный от двух пород — плимутрок и корниш — проживали на фабрике короткую, но счастливую жизнь. В середине 90-х фабрика была на грани банкротства. К счастью, в застойные времена была создана неплохая база. Хозяйству удалось выжить только благодаря замкнутому циклу производства: о высокопродуктивного родительского стада до цеха переработки — сегодня экологически чистое мясо еще бегает, а завтра оно уже на прилавках 64-х магазинов и во всех городских школьных столовых. Два месяца жизни птицу холили и лелеяли 270 сотрудников предприятия.

«Это живое существо. Естественно, если к ней с душой отнестись, то она даст и отдачи больше тебе. Лишний раз присмотришь за ней, лишний раз накормишь, напоишь — ествественно, и привесы лучше, и сохранность лучше. Чем душевнее птичница, тем лучше у нее привесы», - рассказывала о работе бригадир Татьяна Покровская.

От первого дня жизни до перехода в иное состояние цыплята 56 дней едят и пьют, набирая по 25-30 граммов живого веса в сутки. Это привесы небольшие. Не 50 граммов, как у их новгородских сестер, и не сто — как у заокеанских родственников. Проигрывая в количестве, на нашей фабрике брали качеством!

«Американцы сами окорочка-то эти не едят, - честно высказался о присылаемом импорте из США директор фабрики Сергей Хохлов. - Эти окорочка у них идут на «Вискас». Потому что у куры такая особенность. Все металлы и остальное, что не гоже, все идет в окорочка. А самое чистое мясо — это грудки. Так вот грудки-то они сами едят. А нам посылают вот это всё, то что не гоже». «Они там имеют среднесуточный привес 50 граммов. Просто на комбикорме этого не получить, - подтвердила зоотехник Алевтина Тощакова. - Для таких привесов нужно пользоваться стимуляторами роста. У нас такого не применяется. Потому что мы же сами это мясо едим! Зачем нам это нужно?!»

Потребляли у нас мяса птицы почти полторы тысячи тонн в год. И спрос на него был огромный. Предприниматели занимали очередь у ворот Птицефабрики с 6 часов утра. При том, что отпускать товар начинали с десяти. В ближайших планах руководства было увеличить до двух тысяч тонн. Но были тут определенные трудности. Прежде всего — корма. 60% себестоимости мяса составляли корма. Тогда действовал договор с Кондопожским комбинатом хлебопродуктов, который справлялся с задачей на отлично. Но именно в тот период руководство в Кондопоге на комбинате сменилось. И все волновались: какова будет политика новой команды. Зато предсказуемо было развитие Петрозаводской птицефабрики — к 45-летию, которое отмечали в июле 2001 года, должны были заработать еще два цеха. А главный зоотехник пообещала, что птичка станет расти на треть быстрее.

В театре «Творческая мастерская» в 2001 году поставили спектакль «Полковник Птица» по пьесе Христо Бойчева. Герои пьесы — безобидные сумасшедшие, так называет их лечащий врач. Они выбираются из заброшенного болгарского ущелья и идут в Европу создавать ни много ни мало боевую единицу ООН. На первый взгляд это было абсолютно созвучно тоглашней нашей современности — комуфляжные костюмы, солдафонский юмор, спускаемая на парашюте гуманитарная помощь. Но не торопитесь называть спектакль политическим памфлетом. Человеческая комедия в двух частях говорит о вещах куда более серьезных.

«Психиатр, по-моему, недостаточно сложно ставит эту грань — где начало появления «пунктика», а где человек нормальный. Что такое — нормальный? И вот про таких людей этот спектакль. И это главное. Все мы немножко «с приветом», так я скажу. Во всяком случае окружающий нас мир — точно сдвинутый!», - рассмеялся режиссер Иван Петров, который поставил спектакль.

На сцене было значимо все: вырванные страницы из Библии призывали задуматься о нравственности, а висящая посредине сцены сетка разделяла мужчину и женщину, вымысел и реальность, здоровье и слабоумие. А впрочем, не спрашивайте художника, какими приемами и какие чувства он хотел вызвать.

«У каждого возникает свой ряд ассоциаций. И это прекрасно. Это говорит о том, что пьеса — настоящее художественное произведение», - сказал Иван Петров. Премьера спектакля состоялась 24 марта 2001 года.

Таким было 30 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото habr.com)