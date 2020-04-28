Петрозаводская продавщица воспользовалась картой пенсионерки

Продавщица одного из продуктовых магазинов карельской столицы решила поправить свое финансовое положение за счет найденной банковской карты. Теперь в отношении 34-летней женщины возбуждено уголовное дело.

Стражи порядка рассказали, что карту в магазине забыла 86-летняя покупательница. Со счета женщины исчезло более 15 000 рублей: пенсионерка обратилась в полицию.

Выяснилось, что последний раз петрозаводчанка расплачивалась картой в одной из торговых точек, работница которой и обнаружила забытую карту. Женщина передала банковскую карту своей сменщице, а та решила приобрести товары в том же магазине с помощью функции бесконтактной оплаты.