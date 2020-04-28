28 апреля 2020, 16:05
Петрозаводчанка жестоко расправилась со своим мужем
Семейная ссора закончилась убийством: пенсионерка напала на мужчину с ножом
Петрозаводская пенсионерка окажется на скамье подсудимых за убийство собственного супруга. Семейная трагедия произошла в январе 2020 года, сообщает карельский Следком.
«Обвиняемая, находясь дома в городе Петрозаводске, вместе с мужем распивала спиртное. В ходе застолья супруги поссорились, и обвиняемая напала на мужчину с ножом, причинив ему несколько колото-резаных ранений, от которых он скончался на месте происшествия»,
- уточняет источник.
Сейчас 56-летняя женщина находится под стражей. Пенсионерка может лишиться свободы на срок до 15 лет.