Петрозаводск ускоренно убирают от зимнего смета

Городской комбинат благоустройства продолжает весеннюю уборку Петрозаводска. Работы ведутся в усиленном режиме, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Сейчас убирается Голиковский парк у собора Александра Невского. Рабочие собирают листву, обрубают ветки деревьев. Мусор вывозится на специальный полигон в Орзеге.

Также подрядчик очищает от смета и моет проезжую часть петрозаводских дорог. Специалисты мэрии проверили качество работ на Ключевском шоссе.

Всего для весенней уборки Петрозаводска сегодня задействовано более 50 единиц техники и несколько мобильных бригад.