В мэрии расскажут об ограничениях в период режима самоизоляции

В пятницу, 24 апреля, с 12 до 13 часов жители Петрозаводска смогут задать вопросы об ограничительных мерах на время режима нерабочих дней, сообщили в пресс-центре мэрии.

На вопросы ответят руководитель аппарата администрации Ольга Старикова и начальник управления по делам ГО и ЧС Игорь Виноградов. Вопросы будут приниматься по номеру горячей линии: 71-33-05.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса, в администрации столицы Карелии отменен прием посетителей. Горожане могут обратиться с вопросами дистанционно, по почте, по электронной почте, во «ВКонтакте».