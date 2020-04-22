ПФР рассказал о прибавке к пенсии за сельский стаж

В Карелии 1071 человек получает прибавку к пенсии за сельский стаж. При этом 753 пенсионерам фиксированная выплата была назначена автоматически, на основании имеющихся в Пенсионном фонде данных. В остальных случаях потребовались документы и заявления.

В Пенсионном фонде уточнили, что с 1 января 2019 года вступил в силу закон об увеличении на 25% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности сельским труженикам.

«В 2020 году базовая ставка фиксированной выплаты к страховой пенсии установлена на уровне 5 686, 25 руб., таким образом, повышение на 25 % составляет 1 421,5 руб., таким образом, размер фиксированной выплаты с прибавкой равен 7 107,7 руб»,

- говорится в сообщении ПФР по РК.

Рассчитывать на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии сельские жители могут при трех условиях. Это 30 летний стаж работы в определенных должностях на предприятиях агропромышленного комплекса, проживание в сельской местности и отсутствие факта работы в настоящее время.