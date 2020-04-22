«Маленький чемпион» предлагает присоединиться к спортивному челленджу

Семейный спортивный челлендж #МЧтренируемсядома — это онлайн проект Детского спортивного движения «Маленький чемпион» (АНО Центр организации мероприятий «Поколение Будущего») и Фонда президентских грантов. В рамках проекта организаторы предлагают семьям не унывать во время самоизоляции, а занять себя и свою семью полезным делом и повысить свой иммунитет.

Участникам акции необходимо снять видеоролик, на котором родители и дети занимаются спортом, а после тренировки моют руки и призывают присоединиться к челленджу.





Участвовать в акции могут все желающие. Присоединиться можно в любой момент. Подробности и правила участия указаны на странице челленджа.

Сейчас стартовал четвертый этап, который продлится с 20 по 26 апреля 2020 года. В финале этапа самые активные семьи-участники, выполнившие все условия и набравшие наибольшее количество баллов, награждаются призами — набором вкусняшек «Фрутоняня». Призы будут высланы победителям Почтой России.

Участие в челлендже бесплатное!