22 апреля 2020, 19:08
Общество

«Маленький чемпион» предлагает присоединиться к спортивному челленджу

В Карелии команда детского спортивного движения приглашает родителей вместе с детьми поучаствовать в семейном онлайн-соревновании

Семейный спортивный челлендж  #МЧтренируемсядома — это онлайн проект Детского спортивного движения «Маленький чемпион» (АНО Центр организации мероприятий «Поколение Будущего») и Фонда президентских грантов. В рамках проекта организаторы предлагают семьям не унывать во время самоизоляции, а занять себя и свою семью полезным делом и  повысить свой иммунитет.

Участникам акции необходимо снять видеоролик, на котором родители и дети занимаются спортом, а после тренировки моют руки и призывают присоединиться к челленджу.



Участвовать в акции могут все желающие. Присоединиться можно в любой момент. Подробности и правила участия указаны на странице челленджа.  

Сейчас стартовал четвертый этап, который продлится  с 20 по  26 апреля 2020 года.   В финале этапа  самые активные семьи-участники, выполнившие все условия и набравшие наибольшее количество баллов, награждаются призами — набором вкусняшек «Фрутоняня». Призы будут высланы победителям Почтой России.

Участие в челлендже бесплатное!

 

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Метки: 
Поколение будущего
Фонд президентских грантов
Мероприятие
самоизоляция
Карелия
Фрутоняня
призы
челлендж
спорт
семья
Общество