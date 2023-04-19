Петрозаводск посетила театральная история России

В Петрозаводске прошли Дни Александринского театра. Это древнейший театр России, созданный еще при императрице Елизавете Петровне.

Когда Петрозаводск одарят своим присутствием столичные театры, наш бомонд не пожалеет никаких денег и обязательно посетит предложенную постановку.

В свое время, веке так в девятнадцатом, когда к петрозаводской пристани подплывал петербургский пароход, то собирался весь город, чтобы посмотреть, какие наряды носят дамы, и как закручивают усы господа. Так и мы сейчас идем в столичные театры посмотреть на современные нравы.

А ведь это приехала к нам история. Спектакль начинается с того, что на сцене сидит на тахте господин XIX века, а перед ним неугасимая свеча. Это символ Александринки – театра, названного в честь супруги Николая I - Александры Федоровны. (Видео)